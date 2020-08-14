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Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama:

"13 Ağustos günü Kovid-19 testi pozitif çıkan
oyuncu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır."

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