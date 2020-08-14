Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'den açıklama:
"13 Ağustos günü Kovid-19 testi pozitif çıkan
oyuncu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır."
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