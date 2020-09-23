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Fenerbahçe'den Mbwana Samatta harekatı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe santrfor transferinde sona yaklaştı. Uzun süredir gündemde olan ve görüşmeler sonucu Mbwana Samatta ve Ze Luis ikilisinden Tanzanyalı santrfor Samatta bir adım öne geçti. Tanzanyalı golcü, geçen sezon Premier Lig'de forma giydiği 14 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı. Genk'te gösterdiği performansla dikkat çeken Samatta, Ocak 2020'de 10,5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Mbwana Samatta harekatı

Aston Villa'nın Bertrand Traore'yi kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılması kesinleşen Samatta da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin transferinde büyük aşama kaydettiği 27 yaşındaki golcünün maliyeti Ze Luis'e göre daha düşük.

Tanzanyalı golcü, geçen sezon Premier Lig'de forma giydiği 14 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı. Genk'te gösterdiği performansla dikkat çeken Samatta, Ocak 2020'de 10,5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Kanat arayışlarına da devam eden Fenerbahçe, Braga forması giyen Fabio Martins'i gündemine aldı. Geçen sezonu Portekiz ekibi Famalicao'da kiralık olarak geçiren Santos için girişimlere başlayan sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Famalicao formasıyla 36 maça çıkan Santos, 12 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geçen gün Eminönü de dolaşıyodu bu adam.
bırakın yaa artik hergün birinj atiyorsunuz ortaya ama bu doğru olanı.
Aga sakin acele etmesinler.
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