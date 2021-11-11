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Attila Szalai'ye dev talip

11.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl ocak ayında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limasol'den transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai, önemli takımların dikkatini çekti.

Attila Szalai'ye dev talip
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iddialara göre Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre bir süredir Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in takip ettiği oyuncu için son talip bir diğer İspanya La Liga ekibi Barcelona.

Stoper bölgesinde sorun yaşayan, sakatlık ya da formsuzluklar sebebi ile istediği defans kurgusuna bir türlü sahip olamayan Barcelona bu bölgeye takviye arayışındayken, Katalan bölgesi ekibinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia edildi.

Barcelona'daki stoperlerden Samuel Umtiti'nin de Benfica'ya transfer olabileceği haberleri gündemdeyken maddi sorunlarla boğuşan kulüpte Szalai transferi için en büyük problemin oyuncunun yüksek bonservis bedeli olabileceği yazıldı.

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe ile 18 resmi maçta forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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