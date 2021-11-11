Attila Szalai'ye dev talip

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iddialara göre Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre bir süredir Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in takip ettiği oyuncu için son talip bir diğer İspanya La Liga ekibi Barcelona.

Stoper bölgesinde sorun yaşayan, sakatlık ya da formsuzluklar sebebi ile istediği defans kurgusuna bir türlü sahip olamayan Barcelona bu bölgeye takviye arayışındayken, Katalan bölgesi ekibinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia edildi.

Barcelona'daki stoperlerden Samuel Umtiti'nin de Benfica'ya transfer olabileceği haberleri gündemdeyken maddi sorunlarla boğuşan kulüpte Szalai transferi için en büyük problemin oyuncunun yüksek bonservis bedeli olabileceği yazıldı.

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe ile 18 resmi maçta forma giydi.

