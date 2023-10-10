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Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki! 'Bizim için şaşırtıcı olmamıştır!'

10.10.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası vermişti. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı açıklama ile PFDK'nın Ali Koç'a verdiği cezaya sert bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından başkan Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası ile ilgili bir açıklama yayımladı.

"BUGÜN ORTAYA KONAN BU TUTUM ŞAŞIRTICI OLMAMIŞTIR!"

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak, haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Türk futbolunda ana odak ve gündem; futbolun içerisinde bulunduğu durum, hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır. Türk futbolunun yegane ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır. Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir." denildi.

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