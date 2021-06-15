Fenerbahçe'den Visca hamlesi!

10 Haziran'da resmen başlayan transfer döneminin en çok konuşulan ismi şüphesiz Edin Visca... İstikrarı ve performansıyla otoriterin övgüsünü alan Boşnak oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu.Tam 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca artık yol ayrımında. Turuncu Lacivertli kulübe 2011-2012 sezonunda transfer olan Boşnak yıldız geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Trabzonspor ve Fenerbahçe Edin Visca transferi için yarışan iki takım. Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan bordo-mavililer deneyimli oyuncuyu renklerine katmak istiyor.Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Medipol Başakşehir ile yol ayrımında olan Boşnak yıldızla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. İşte detaylar...

YABANCI TEKNİK ADAM

Başkan adaylığını resmen açıklayan Ali Koç teknik direktör konusunda da karar vermişti. Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklayan başkan Koç, gelecek sezon için yabancı bir teknik direktör ile yola devam edeceğini resmen duyurmuştu.Fenerbahçe’de teknik direktör arayışında artık Lucien Favre ismi bariz bir şekilde öne çıkmaya başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim, teknik adam konusunda detaylı bir çalışma yürütürken son aşamaya gelindi. İsviçreli teknik adam, sarı-lacivertlilerle yaptığı iki görüşmede ‘direkt hayır’ cevabı vermeyi düşünürken ortaya konan projeler, kadro tanıtımı ve hedefler sonrası bir anda daha ılımlı yaklaşmaya başladı.