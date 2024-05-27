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  4. Fenerbahçe'den yılın bombası! Ali Koç Karim Benzema ile ilk görüştü, büyük ölçüde anlaştı... Taraftar çıldırmış durumda

Fenerbahçe'den yılın bombası! Ali Koç Karim Benzema ile ilk görüştü, büyük ölçüde anlaştı... Taraftar çıldırmış durumda

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 16:00
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Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe sezonu kupasız tamamlarken yeni sezon için kolları şimdiden sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler birçok yıldız ismi listesine alırken Arabistan'da umduğunu bulamayan Karim Benzema ile ilk görüşme sağlandı ve olumlu geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yılın bombası! Ali Koç Karim Benzema ile ilk görüştü, büyük ölçüde anlaştı... Taraftar çıldırmış durumda
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Topladığı 99 puanla ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe sezonu kupasız kapatırken, yeni sezon için çalışmalarına erkenden başladı.

Transferde oldukça hareketli bir dönem geçirecek gibi görünen Sarı-Lacivertliler ses getirecek transferlere hazırlanırken, ilk ortaya atılan isim taraftarı şimdiden heyecanlandırmış durumda. Bu isim sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema...

Kıtaya uyum sağlamakta zorlanan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

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Habertürk'ün Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün yapılacak seçim olduğu öne sürüldü.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

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Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi. Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı.

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