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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan antrenmana, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu sonrası tedavisi süren Nabil Dirar ile kasığında ağrı bulunan Max Kruse tedbir amaçlı olarak katılmadı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması gerçekleştiren Fenerbahçeli oyuncular, daha sonra üçerli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşama doğru uçakla Denizli'ye hareket edecek.

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