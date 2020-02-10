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Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş istifa çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.02.2020 19:48 | Son Güncelleme

1907 Fenerbahçe Derneği başta olmak üzere birçok Fenerbahçe derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti.

Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş istifa çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da kurucuları arasında yer aldığı 1907 Fenerbahçe Derneği başta olmak üzere birçok Fenerbahçe derneği TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aynı metinle saat 19.07'de istifaya davet etti.

İşte Fenerbahçe derneklerinden yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü adına, dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarıyla birbirine kenetlenmiş bu büyük camianın temsilcileri olarak, ilgili kişi ve kurumlara ortak duyurumuzdur!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Nihat Özdemir'in, Yönetim Kurulu'nun, kurullarının ve hakemlerinin dayattığı köhne sistemin, kulübümüze karşı uygulamaları malumunuzdur. Bu sebeple, Fenerbahçeliler olarak, TFF'nin saha içinde ve dışında standartları belli olmayan, hiçbir haliyle kabul edilemez, iyi niyetle bağdaşmayacak uygulamaları bizleri de harekete geçmeye zorlamıştır.

TFF yönetimi ve ilgili kurullarının, saha dışında Fenerbahçe'ye uyguladıkları taraflı kararların tamamının, kulübümüzü rekabette zayıflatmak, geriye bırakmak olduğu açıktır. Harcama limitleri, transfer bildirme saatinin geriye çekilmesi, Tahkim Kurulu'na yaptığımız itirazların reddedilmesi, devletimizin desteği ile uygulamaya konulan yeniden yapılandırma sürecinde ortaya konan davranışlar bunun net örnekleridir.

Hakem atamaları, hakemlerin ligin sonucuna etki etmek amacı taşıyan Süper Lig'in diğer maçlarına çelişen, çifte standart taşıyan kararlar, Alanyaspor maçında artık en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu maçta verilen, verilmeyen kararlar bir yana, sahaya Fenerbahçe'yi mağlup etmekten başka bir amacı olmadan çıkan hakemler sayesinde oynanan maç resmen bir tiyatroya dönüşmüştür. Bu maç süresince yapılanları hakem hatası olarak nitelemek mümkün değildir.

İşte tüm bu sebeplerden ötürü, Fenerbahçe camiasının adalet ve eşitlik adına, maalesef Sn. Nihat Özdemir'e güveni kalmamıştır!

Bu noktada camiamız adına beklentimiz, Sn. Özdemir'in, Türk futboluna ve kendisine daha fazla zarar vermeden, görevinden istifa etmesi ve iyi anılar ile hatırlanmasıdır.

Kamuoyu adına son mesajımız;

Kalan 13 haftada, ilk dakikadan son saniyeye kadar, Fenerbahçe'nin yanında olmaları ve sezon sonu kutlayacağımız 29. şampiyonluğumuzun yolunda omuz omuza yürümemizdir.

Türk Futbolu için uyanma zamanı!"

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Fenerbahçe nihat özdemir ali koç istifa

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Maç sonuçları istediğiniz doğrultuda gitmedi diye, sataşmadığınız yer kalmadı Ali Koç efendi. Ne zaman puan kaybetseniz hep bahaneyi başka yerlerde aradınız. Geçen senede böyle idi, bu senede aynı. Ağlamaya devam edin...
size yardım etmedi diye mi
SAYIN NİHAT ÖZDEMİR.... HER ŞEY SANA YIKILIYOR... SEN HALA BEKLİYORSUN... MHK ....YI LAV ETMİYORSUN.... İÇERDE.... YILANLAR VAR... ÇİYANLAR VAR... TFF NİN HER YERİNDE... SARMIŞ.... VİRÜS...
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