Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş istifa çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da kurucuları arasında yer aldığı 1907 Fenerbahçe Derneği başta olmak üzere birçok Fenerbahçe derneği TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aynı metinle saat 19.07'de istifaya davet etti.

İşte Fenerbahçe derneklerinden yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü adına, dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarıyla birbirine kenetlenmiş bu büyük camianın temsilcileri olarak, ilgili kişi ve kurumlara ortak duyurumuzdur!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Nihat Özdemir'in, Yönetim Kurulu'nun, kurullarının ve hakemlerinin dayattığı köhne sistemin, kulübümüze karşı uygulamaları malumunuzdur. Bu sebeple, Fenerbahçeliler olarak, TFF'nin saha içinde ve dışında standartları belli olmayan, hiçbir haliyle kabul edilemez, iyi niyetle bağdaşmayacak uygulamaları bizleri de harekete geçmeye zorlamıştır.

TFF yönetimi ve ilgili kurullarının, saha dışında Fenerbahçe'ye uyguladıkları taraflı kararların tamamının, kulübümüzü rekabette zayıflatmak, geriye bırakmak olduğu açıktır. Harcama limitleri, transfer bildirme saatinin geriye çekilmesi, Tahkim Kurulu'na yaptığımız itirazların reddedilmesi, devletimizin desteği ile uygulamaya konulan yeniden yapılandırma sürecinde ortaya konan davranışlar bunun net örnekleridir.