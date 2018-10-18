Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen F.Bahçe transfer harekatına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor.

F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istediği ifade ediliyor.

Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha'yı FFP kuralları nedeniyle kiralama peşinde. Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha bu sezon Barcelona'da iki lig maçına çıktı ve 59 dakika süre aldı.

Barça'da bu sezon toplamda 4 maça çıkan Sambacı'nın golü ve asisti bulunmuyor.

RAFINHA KİMDİR?

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha, Barcelona'da 82 maça çıktı ve 11 gole imza attı.

Sambacı yıldız, Barça kariyerinde 46 maça ilk 11'de başladı. Rafinha, 26 kez milli oldu.

(Takvim)

