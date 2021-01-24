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Fenerbahçe Dorukhan Toköz transferini bitiriyor!

24.01.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Dorukhan Toköz transferini bitiriyor!

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil transferiyle dünyayı sarsan Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı.

Başta Mesut Özil olmak üzere devre arası transfer dönemine de yaz aylarında olduğu gibi büyük bombalarla başlayan Fenerbahçe'de harekat durmuyor.Sarı-lacivertli kulüp, Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde transferleri bir bir bitirmeye devam ediyor.Süper Lig devi bu kez ezeli rakibinin yıldızını kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. İşte detaylar;

DORUKHAN TAMAM

Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı.Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi.

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4 YILLIK İMZA

Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.2018 yılında 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak.


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