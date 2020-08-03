Fenerbahçe eski futbolcu Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı.

Yunan Kulübü PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı. Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.

Miroslav Stoch da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek mesajları için teşekkür ederken, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." diye konuştu.

Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.





