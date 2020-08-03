SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe eski futbolcu Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe eski futbolcu Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2020 07:31 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi kondu. Kulübü PAOK, Slovak futbolcuya destek mesajı yayınladı.

Fenerbahçe eski futbolcu Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı.

Yunan Kulübü PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı. Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.

Miroslav Stoch da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek mesajları için teşekkür ederken, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." diye konuştu.

Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

dsfghjkl

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Zeynep Demirel'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu

Zeynep Demirel'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...

Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile birlikte tatile çıktı! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den Herakles paylaşımı

Zeynep Demirel'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu

Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde sona yaklaştı! İşte detaylar...

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe yıldız forvet Papiss Cisse'nin peşinde

Fenerbahçe'den yeni forvet bombası

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile anlaştı

F.Bahçe Göztepe'nin yıldız ismi ile anlaştı

Yalçın Koşukavak'dan Fenerbahçe açıklaması

Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.