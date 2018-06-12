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Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de futbol takımında ilk ayrılık Fernandao ile oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Fernandao'nun Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

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Fenerbahçe fernandao

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