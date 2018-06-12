Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.
José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.
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