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Fenerbahçe, futbolculara olan 15.2 milyon euroluk borcun ödendiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den futbolculara olan borçlarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü, futbolculara olan vadesi geçmiş 15.2 milyon euro (81.611.964 TL) tutarında borcu ödediklerini açıkladı.

Fenerbahçe, futbolculara olan 15.2 milyon euroluk borcun ödendiğini açıkladı

Fenerbahçe, Mart ayından itibaren futbolculara ödenmesi gereken 15,2 milyon euronun ödendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur.

Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı.

Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir

Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir

Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

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Fenerbahçe borç ali koç

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