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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2020 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Deniz Türüç ile Younes Belhanda kavga etti. İkili arasındaki kavgaya daha sonra yedek kulübeleri ve teknik heyetler de dahil oldu. Yaşanan olay sonrası Deniz Türüç ve Belhanda kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga!

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray’ı konuk etti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında oyun Belhanda oyun alanını terk ederken kendisini uyaran Deniz Türüç’ün yüzünü eliyle itti.
Belhanda’nın yerine oyuna girecek olan Ahmet Çalık oyuna girdikten sonra hakem kararyıyla geri çıktı.
84. dakikada Belhanda’ya ikinci sarı kartı gösteren Umut Meler, oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
Daha sonra Galatasaray yedek kulübesine hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takım futbolcularını Fatih Terim ve teknik ekipler sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar kameralara böyle yansıdı...
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Galatasaray Deniz Türüç younes belhanda

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