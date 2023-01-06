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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?

06.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe Galatasaray maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte detaylar..

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sporseverler Fenerbahçe Galatasaray maçına ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Halil Umut Meler'in tuttuğu takım ile hayatı ve biyografisi...

HALİL

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER'İN KARİYERİ

2013 Türkiye Kupası

2013 - 2018 3. Lig

2014 2. Lig

2014 1. Lig

2015 Süper Lig

2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

UEFA Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Ligi

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