Fenerbahçe, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti

Metro Enerji Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 22-12 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkisini sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 37-30 üstün girdi. 3. periyot farkı açan Fenerbahçe, bu bölümü 54-35 önde bitirirken, salondan da 72-51 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine Ataşehir’de oynanacak. Seride 3 maç kazanan takım adını finale yazdıracak.
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