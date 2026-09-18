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Fenerbahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma için yeni bir iddia ortaya atıldı. Oğuz Çetin'le yolların ayrılabileceği öne sürülürken, Hasan Çetinkaya ve Ahmet Erzurumlu'nun gündeme geldiği belirtildi.

Fenerbahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de sezon sonunda gerçekleştirilmesi planlanan idari yapılanmayla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in görevine devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşandığı öne sürüldü.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE YENİ İSİM

Fenerbahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli 1

Aykut Kocaman ile birlikte çalışması amacıyla Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'in sezon sonunda görevinden ayrılabileceği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bu ihtimal doğrultusunda yeni bir isim üzerinde de değerlendirme yaptı.

Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri, daha önce Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen Hasan Çetinkaya oldu. Belçika temsilcisi Westerlo'da ikinci başkan olarak görev yapan Çetinkaya'ya teklif götürüldüğü, ancak deneyimli yöneticinin bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

TFF'DEN DE İSİM GÜNDEMDE

Fenerbahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli 2

Hasan Çetinkaya'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde uzun süredir görev yapan Ahmet Erzurumlu'nun da Fenerbahçe'nin değerlendirdiği isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

TFF'de 10 yılı aşkın süredir çalışan Erzurumlu, Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapıyor ve transfer süreçlerinden sorumlu bulunuyor.

SEÇİM SÜRECİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçiminin de idari yapılanmayla ilgili çalışmaları etkilediği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte oluşan seçim atmosferinin adayların gelecek planlamalarında belirleyici olduğu ve yapılacak değişikliklerin seçim sürecine göre şekillenebileceği kaydedildi.

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