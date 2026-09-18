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Fenerbahçe finali 2 sayıyla kaçırdı! Sarı-Lacivertliler Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin, yarı finalde Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Final şansını kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyonda üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe finali 2 sayıyla kaçırdı! Sarı-Lacivertliler Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu
Cevdet Berker İşleyen

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda Fenerbahçe Tarfin, yarı final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.

OLYMPIAKOS FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın son bölümüne kadar başa baş bir mücadele ortaya koyan iki ekip arasındaki mücadeleyi Olympiakos 92-90 kazandı. Bu sonuçla Yunanistan temsilcisi, EuroLeague Süper Kupa'nın final biletini alan ilk takım oldu.

Fenerbahçe Tarfin ise 90 sayıda kalarak organizasyondaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı.

Fenerbahçe finali 2 sayıyla kaçırdı! Sarı-Lacivertliler Olympiakos a 92-90 mağlup oldu 1

RAKİPLER BELLİ OLACAK

Olympiakos'un finalde karşılaşacağı takım, Dubai Basketbol ile Real Madrid arasında oynanacak diğer yarı final müsabakasının ardından belli olacak. Fenerbahçe Tarfin ise bu karşılaşmanın kaybedeniyle üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

EuroLeague Süper Kupa'da üçüncülük karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de oynanacak. Organizasyonun final müsabakası ise aynı gün TSİ 20.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol son dakika fenerbahçe
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