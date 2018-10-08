Fenerbahçe için Sparta Prag’dan Nicoale Stanciu iddiası

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Çekya’da Sparta Prag forması giyen Nicolae Stanciu için flaş açıklama geldi. Rumen futbolcunun eşi Anamaria Prodan, Digi Sport’a konuştu.
Stanciu’nun Sparta Prag’dan ayrılacağını kaydeden Prodan, Sparta Prag’ın da bu durumu kabul edeceğini ifade etti. Digi Sport’un iddiasına da göre Stanciu’nun yeni takımının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. 25 yaşındaki orta sahanın Mathieu Valbuena’nın yerine sarı-lacivertli takımda oynayacağı belirtildi. Stanciu’nun geçmiş dönemlerden bu yana sürekli olarak Fenerbahçe’nin gündeminde olduğunu vurguladı. (MİLLİYET)
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