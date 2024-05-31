Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho'dan gündem olan paylaşım!

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi açıklama bugün yapılacak.

LONDRA'YA GİDİYORLAR

Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

ALİ KOÇ ANLAŞMA SAĞLADI

Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı bilinen Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla el sıkıştı. Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım-Mourinho görüşmesi iptal oldu.

MOURINHO'DAN ANLAMLI MESAJ

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım:







