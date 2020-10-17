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Fenerbahçe ile Göztepe 53. randevuda

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçından 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı - Fenerbahçe, İzmir'deki 26 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

- İzmir'deki maçlar

İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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