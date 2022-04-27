SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında tarihe geçen pazarlık!

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında tarihe geçen pazarlık!

27.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Jorge Jesus-Ali Koç görüşmelerindeki detaylar belli oldu. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için anlaşma sağlamak istediği tecrübeli teknik adamın istediği para dudak uçuklattı. Sarı-lacivertli ekipten rekor ücret isteyen Jorge Jesus ile anlaşılırsa Türkiye rekoru kıracak. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında tarihe geçen pazarlık!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus'tan ilk haberler olumlu. Cumartesi akşamı yapılan görüşme bir hayli güzel geçti. 67 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'den kendi için 7, ekibiyle birlikte ise 10 milyon Euro(yaklaşık 160 Milyon TL) istedi. Kontratın süresi ise 3 yıl olarak belirlendi. Eğer bu anlaşma imzalanırsa Türkiye tarihinin en pahalı maaş alan teknik direktörü Jorge Jesus olacak.

DOSYAYI İNCELEMEK İÇİN BİR HAFTA SÜRE!

1650813027268-1584421574251-jo

Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin Jesus ile yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adama, içinde takımla ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosya sunduğu kaydedildi. Kadroda yer alan isimlerin performans verileri, satılma ihtimali olanlar, transfer edilebileceklerin yer aldığı dosyayı alan Jesus'un, "Yardımcılarımla incelemek için bir hafta süre istiyorum. Son kararımızı o zaman verelim" dediği de gelen bilgiler arasında. Bu arada sarı-lacivertliler, UEFA ile geçen olumlu görüşmeler sonrasında transferde yeni hocasına rahat bir ortam sunmayı da amaçlıyor.

HAYRAN KALMIŞTI

epa_21347680

Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adam, 4 aydır boşta. Jesus 2013'te Benfica ile Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve Kadıköy'deki atmosferden çok etkilenmişti. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Jesus'la Başkan Koç'un fotoğrafı hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman bire bir yapılmaktadır. Konu neticelendiğinde gereken açıklama yapılacaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'e dünya devleri talip oluyor!Arda Güler'e dünya devleri talip oluyor!
Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...
Canlı yayında 3 transferi açıkladı!Canlı yayında 3 transferi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...

Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...

Muhteşem maç! Benzema umutları taze tuttu...

Muhteşem maç! Benzema umutları taze tuttu...

Hayali gerçek oldu! Ozan ile anlaşma tamam...

Hayali gerçek oldu! Ozan ile anlaşma tamam...

Altay'dan flaş açıklama! "Lig tescil edilmesin!"

Altay'dan flaş açıklama! "Lig tescil edilmesin!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.