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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 64-10, gol sayısında da 187-67 üstünlüğü var - Ankara'da yapılan maçlarda Fenerbahçe 27, başkent ekibi 6 galibiyet aldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 102. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

- Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 49 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı.

Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol MKE Ankaragücü Süper Lig

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