Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı! Paylaşılan fotoğrafta 'Duran Emmi' detayı sosyal medyada çok kez paylaşıldı...

Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Kolomiyalı oyuncu Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kolombilyalı golcü, 1 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.' ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Jhon Duran’ı yeni sezon formalarıyla tanıtırken, yıldız oyuncunun oturduğu koltuk dikkat çekti.
Yıldız oyuncunun oturduğu koltuğun deseni Kurtlar Vadisi'nde 'Duran Emmi' karakterinin de oturduğu koltuk deseniyle aynı olunca sosyal medyada çokça konuşuldu.
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