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Fenerbahçe 'KAP' bildiriminde bile bulunmuştu! Jose Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 19:33
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Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde bulunduğu Jose Mourinho'ya 'Fenerbahçe' sorusu yöneltilirken Portekizli hocanın verdiği yanıt kafaları oldukça karıştırdı. Tecrübeli hoca açıklamasında 'Henüz kesin değil' dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe 'KAP' bildiriminde bile bulunmuştu! Jose Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama

Sözleşmesi biten İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan KAP bildiriminde dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ile görüşmelere başlandığını resmen açıklanmıştı.

KAP BİLDİRİMİ BİLE GELMİŞTİ

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Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PAZAR GÜNÜ GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

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Öte yandan Portekizli teknik adamın pazar günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.

"HENÜZ KESİN DEĞİL"

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Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapan Mourinho, Fenerbahçe için gelen sorunun ardından, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz size kesin olarak teyit edemem ama gitmek istiyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ZOR"

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Mourinho ayrıca "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

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Teknik Direktör José Mourinho Ali Koç KAP son dakika fenerbahçe
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