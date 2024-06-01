Fenerbahçe 'KAP' bildiriminde bile bulunmuştu! Jose Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama

Sözleşmesi biten İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan KAP bildiriminde dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ile görüşmelere başlandığını resmen açıklanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Portekizli teknik adamın pazar günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapan Mourinho, Fenerbahçe için gelen sorunun ardından, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz size kesin olarak teyit edemem ama gitmek istiyorum." diye konuştu.
Mourinho ayrıca "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.