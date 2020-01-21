Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | FB-Kayseri canlı maç izle

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eksikleri dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victo Moses bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de en dikkat çeken eksik ise Vedat Muriç. Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Muriç, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçları bu akşam Fenerbahçe - Kayserispor maçı ile devam ediyor. Ligde Gaizantep FK galibiyetini ardından kupada da tur atlamak isteyen Fenerbahçe bu akşam rakibi Kayserispor 'u taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Kayserispor ise zorlu Fenerbahçe deplasmanında tur bileti arayacak. İki takımın taraftarları bu kritik maçı canlı izle mek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle mek için detaylar haberimizde. Maçın canlı anlatım ı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ligdeki son 3 maçında toplam 15 gol yedi.

Fenerbahçe'nin evinde bu sezon çıktığı 9 maçın 7’sinde 1.5 gol üzeri skor üretti.

Fenerbahçe’nin çıktığı son 10 resmi maçın 6’sı bitti.

Kayserispor’un ligdeki son 3 maçı şeklinde tamamlandı.

İKİ TAKIMDA DA CEZALI OYUNCULAR VAR

Ev sahibi ekipte Vedat Muriç, Kayserispor’da ise Zoran Kvrzic kırmızı kart cezaları nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe bu müsabakadan sonra önce Başakşehir’le ardından da Trabzonspor’la zorlu iki mücadeleye çıkacak.

KAYSERİSPOR KUPADA TURA ODAKLANDI

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahalarında iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle tur şansını koruduklarını aktaran Tokgöz, "İlk maçta yeni transferlerimizi oynatamamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledik. İkinci maçta Fenerbahçe'yi yenerek çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde zor günler geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Tokgöz, devre arasında yapılan transferlerle her iki kulvarda da mücadele edebilecek bir takıma sahip olduklarını kaydetti. Tokgöz, kupa maçına odaklandıklarını ve Fenerbahçe karşısında turu geçmeleri durumunda bunun takıma moral kazandıracağını sözlerine ekledi.

