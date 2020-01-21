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Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | FB-Kayseri canlı maç izle

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ediyor. İlk maçta Kayseri'de berabere kalan iki takım bu akşam turu atlamak için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Kayserispor maç canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bu maçın canlı anlatımını haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | FB-Kayseri canlı maç izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçları bu akşam Fenerbahçe - Kayserispor maçı ile devam ediyor. Ligde Gaizantep FK galibiyetini ardından kupada da tur atlamak isteyen Fenerbahçe bu akşam rakibi Kayserispor'u taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Kayserispor ise zorlu Fenerbahçe deplasmanında tur bileti arayacak. İki takımın taraftarları bu kritik maçı canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eksikleri dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victo Moses bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de en dikkat çeken eksik ise Vedat Muriç. Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Muriç, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ligdeki son 3 maçında toplam 15 gol yedi.

  • Fenerbahçe'nin evinde bu sezon çıktığı 9 maçın 7’sinde 1.5 gol üzeri skor üretti.

  • Fenerbahçe’nin çıktığı son 10 resmi maçın 6’sı bitti.

  • Kayserispor’un ligdeki son 3 maçı şeklinde tamamlandı.

İKİ TAKIMDA DA CEZALI OYUNCULAR VAR

Ev sahibi ekipte Vedat Muriç, Kayserispor’da ise Zoran Kvrzic kırmızı kart cezaları nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe bu müsabakadan sonra önce Başakşehir’le ardından da Trabzonspor’la zorlu iki mücadeleye çıkacak.

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KAYSERİSPOR KUPADA TURA ODAKLANDI

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahalarında iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle tur şansını koruduklarını aktaran Tokgöz, "İlk maçta yeni transferlerimizi oynatamamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledik. İkinci maçta Fenerbahçe'yi yenerek çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde zor günler geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Tokgöz, devre arasında yapılan transferlerle her iki kulvarda da mücadele edebilecek bir takıma sahip olduklarını kaydetti. Tokgöz, kupa maçına odaklandıklarını ve Fenerbahçe karşısında turu geçmeleri durumunda bunun takıma moral kazandıracağını sözlerine ekledi.

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YAŞA FENERBAHÇE !!!
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