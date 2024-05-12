Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü!

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın arkasından matematiksel olarak yarışa devam etmek istiyordu. Mücadelenin ilk dakikasından itibaren atak oyunu oynayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk şansını devam ettirdi.

PUAN DURUMU

1⃣ Galatasaray - 99 puan

2⃣ Fenerbahçe - 93 puan

BATSHUAYI VE DJIKU İLK YARIDA ATTI

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Batshuayi ve Djiku kaydetti.

İKİNCİ YARI ÇAĞLAR ATTI

Fenerbahçe 59. dakikada Çağlar Söyüncü ile skoru 3-0'a getirdi. Sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe müthiş bir orta kesti, Çağlar kale ağzından topu ağlara gönderdi.

OSAYİ-SAMUEL FEDAKARLIKLA KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor müsabakasında kadroda yer aldı.

Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi.

Osayi-Samuel, maça yedek kulübesinde başladı.

JAYDEN İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından direkt ilk 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.

DJIKU ÖN LİBERODA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, Kayserispor maçına savunmanın önünde başladı.

Sezon boyunca stoperde gösterdiği performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in yokluğunda bu sezon ilk kez bu pozisyonda forma giydi.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Rade Krunic, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi saha ortasında topladığı oyuncuları yaptığı konuşmayla motive etmeye çalıştı.





