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Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de Khimki ile oynadığı mücadeleyi tribünde futbol takımı oyuncuları da takip etti. Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe'ye destek verdi.

Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Khimki ile oynadıkları karşılaşmasında locasına bazı sarı-lacivertli futbolcuları da aldı.

Mücadeleyi locasından ailesiyle takip eden Ali Koç, karşılaşmaya gelen Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson Marques, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Michael Frey’i locasına davet etti.

Ali Koç ve futbolcular maçı birlikte izleyip basketbol takımına destek verdi.

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Fenerbahçe 93 - 85 Khimki Fenerbahçe 93 - 85 Khimki
Anadolu Efes 79 - 93 Zalgiris Anadolu Efes 79 - 93 Zalgiris
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Fenerbahçe Khimki THY Euroleague hasan ali kaldırım Berke Özer Jailson mehmet ekici alper potuk Michael Frey

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