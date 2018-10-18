Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Khimki ile oynadıkları karşılaşmasında locasına bazı sarı-lacivertli futbolcuları da aldı.
Mücadeleyi locasından ailesiyle takip eden Ali Koç, karşılaşmaya gelen Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson Marques, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Michael Frey’i locasına davet etti.
Ali Koç ve futbolcular maçı birlikte izleyip basketbol takımına destek verdi.
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