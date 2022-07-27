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Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başladı

27.07.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae'nin transferi için İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.

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fenerbahçe kim min-jae napoli

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