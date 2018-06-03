SPOR

Fenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlüler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Fenerbahçe başkanlık seçiminde ünlü isimler de oy kullandı.

Sanat ve spor camiasının başarılı isimleri, Ülker Stadı'na gelerek oylarını kullandılar.

Fenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlüler

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Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda çok sayıda ünlü isim de oy kullandı. İşte o isimler...

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda çok sayıda ünlü isim de oy kullandı. İşte o isimler...
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MEHMET ALİ AYDINLAR

MEHMET ALİ AYDINLAR
3 / 15

SARP AKKAYA

SARP AKKAYA
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MURAT ŞEKER (ÇAKALLARLA DANS EKİBİ)

MURAT ŞEKER (ÇAKALLARLA DANS EKİBİ)
5 / 15

SELÇUK YÖNTEM

SELÇUK YÖNTEM
6 / 15

BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK
7 / 15

İLKER AYRIK - ŞEVKET ÇORUH

İLKER AYRIK - ŞEVKET ÇORUH
8 / 15

TUNCAY ŞANLI

TUNCAY ŞANLI
9 / 15

KIRAÇ

KIRAÇ
10 / 15

VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL
11 / 15

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU
12 / 15

ERCAN SAATÇİ

ERCAN SAATÇİ
13 / 15

AYKUT KOCAMAN

AYKUT KOCAMAN
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AHMET TANSU TAŞANLAR

AHMET TANSU TAŞANLAR
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İBRAHİM TATLISES

İBRAHİM TATLISES
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Fenerbahçe Selçuk Yöntem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben d kullandım. neden yazılmıyor.
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