Fenerbahçe konukevini sağlık çalışanlarına açtı

Fenerbahçe, dünyayı etkisi altına koronavirüs ile mücadele kapsamında Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevini sağlık çalışanlarına açtı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs ile mücadelede Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz." denildi.
Ülkeye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Corona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz. Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz."
İl hakemi ve eşi karantinaya alındı
Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor
G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu
'Türkiye Kupası'nı kazanacağız'
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı!
UEFA'dan flaş karar! Bütün karşılaşmalar iptal edildi
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum