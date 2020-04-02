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Fenerbahçe konukevini sağlık çalışanlarına açtı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bünyesinde bulunan konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Fenerbahçe konukevini sağlık çalışanlarına açtı

Fenerbahçe, dünyayı etkisi altına koronavirüs ile mücadele kapsamında Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevini sağlık çalışanlarına açtı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs ile mücadelede Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz." denildi.

Ülkeye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Corona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz. Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe koronavirüs

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