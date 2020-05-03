Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.
(AA)
Beşiktaş UEFA vizesini aldı!
Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri
İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi
F.Bahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı
G.Saraylı yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz’e ziyaret
Bakan Kasapoğlu, alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü
3 futbolcu korona pozitif çıktı
Balotelli'den "dayak yedi" iddialarına yanıt
Trabzonspor, gruplar halinde sahaya iniyor
Demirören beni kandırdı!
3 kişide koronavirüse rastlandı!
Serie A hakkında karar verildi!
Medical Park Stadyumu'nda bekleyiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum