Fenerbahçe, Max Kruse ile sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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