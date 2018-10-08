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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında kesintiye uğrayan VAR sistemi için TFF'den açıklama!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan VAR arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Federasyon'dan yapılan açıklamada yaşanan arızanın, VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında meydana gelen problemden kaynaklandığı belirtildi.

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında kesintiye uğrayan VAR sistemi için TFF'den açıklama!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan VAR arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Federasyon'dan yapılan açıklamada yaşanan arızanın, VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında meydana gelen problemden kaynaklandığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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tff VAR Fenerbahçe Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ya biz feneri kurtarmaya çalışıyoduk demiyolar da teknik arızaymış.
Hakeme bilgi gitsin o zaman. Hakem gitsin pozisyonu herhangi bir kameradan izlesin. Sonuçta gol olmuş kritik bir an. Böyle saçma iş mi olur.
Eee olan basaksehirin 3 puanına oldu... yazıktır günahtır...
yav he he çok dürüstsünüz biliyoz lig başladığından beri hata yapıyosunuz katekterdizler
kabak gibi golu vermediniz
lan yuruyun kaybolun bahane uretmeyin adam gibi yonetin adamlarin golunu yediniz hem besiktasa hem basaksehire yazik oldu bu hafta yazik sizin sisteminize size var bize YOK!!! TFF İSTİFA!!!
peki Basaksehirin giden 3 puani da geri gelecek mi ? ;)
fenerbahçeliyim ama doğru söylemek gerekirse kısaca Başakşehir’in attığı gol kesinlikle ofsayt yok.
var s bile şike var;)
hı hı öyledir tabiki
şenol hoca noktayı koymuştur!Bu var kimin için var görüyoruz
ver mehteri...
teknolojiyi bile kullanamıyorsunuz iyi olan ne varsa elinize yüzünüze bulaştıruyorsunuz gt kadar hollanda konya kadar adamlar neler üretiyor barajları yok senin neyin eksik her şeyde dışarı bağımlı bir ülke haline geltirdin yazıklar olsun sana oy veren akkoyunlara yazıklar olsun konu bşlığı ne haber ne ben ne yazıyorum işte insanların kafası hep zamlarda geçim dersin de sizin yaptığınız habere bak
ya bukadarmi tesadüf olur bızde safız yedık TFF he he
TFF is basinda yine planlanmis bi durum bu. (bir fenerli olarak) soluyorum bunu.
var mısın Yok musun
O var neden varki zaten. Her maçta saçma sapan kararlar veriliyor. Başakşehirin nizamı golü verilmedi. Dün Beşiktaş aleyhine olan 2. Penaltı sadece pozisyonun son kısmı izlettiriliyor. Medelin eliyle hakeme eliyle işareti yok piyasada...
Fenerbahçeliyim açık konuşmak gerekirse kısacası dogru söylemek lz
he he... zaten var 17 takıma işliyor sadece Fenerasyona işlemiyor. haram puanlar boğazınıza takılacak tff ile birlikte
bu hafta oynanan beşiktaş-galatasaray ve fenerbahçenin genel özetine bakacak olursak 1-galatasaray:musleranın %100 penaltı pozisyonu verilmedi var görmedi akıllara zarar o zaman bu varın amacı ne?? 2-fenerbahçe maçına gelecek olursak(ne zaman zor duruma düşse yetiş ya ali diyerek ali palabıyık hakem. konya maçıda buna dahil) başakşehirin bariz golü verilmedi var sistemi bozukmuş akıllara zarar komik bir durum!! 3- beşiktaş maçı ilk dakikalarda vidanın kesinlikle kırmızı(sarı verdi) sonrasında yaşanan bir poziyon var bariz el ile indiriyor konya futbolcusu penaltı yok var dinledi gitmedi.
hadi hadi fenere kıyak geçtiz diyecem ama onuda beceremezsiz
sonuç olarak var sistemi sonra çalıştı
asan aganda arka sokakta oturuyo
Atma tüpçü din kardeşiyiz
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