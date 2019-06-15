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Fenerbahçe Murat Sağlam'ı transfer etti! 3+1 yıllık anlaşma

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Murat Sağlam'ı transfer etti! 3+1 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II’de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

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MURAT SAĞLAM KİMDİR?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig’de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı. Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

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İMZA SONRASI PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam, imzaların atılmasının ardından "Uzun yıllardır hayalini kurduğum Fenerbahçe forması altında top oynamam için gerekli imzaları bu gün itibariyle atmış bulunmaktayım" paylaşımını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Murat Sağlam

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
win win KERIZ PARASIYLA TRANSFER SEZONUNU AÇTI FENERKOÇ SPOR ... YAZIKTIR GÜNAHTIR MILLETI ENAYI YERINE KOY AL PARASINI TRANSFER YAP... SAGILACAK İNEK VARMI ;) :) :):):)
yazik oldu fenerbahceye genc yetenek diye gelen genclerin hepsi ortada yok
Hep 3 sene 5 sene anlaşma ama seneye elden çıkarmak içinde onca tazminat...
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