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Fenerbahçe’nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve rakibine karşı elde ettiği 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fenerbahçe’nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde puanını 7’ye yükseltirken son 2 haftada 5 puan kaybı yaşadı. Kanarya, gelecek hafta sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Gaziantep ekibine karşı oynadığı son 12 maçta üstünlük kuran ve tamamında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin bu serisi sona erdi. 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere söz konusu 12 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, rakibiyle ilk kez berabere kaldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara konuk olduğu son 7 maçı da kazanırken, bugün aldığı beraberlikle bu seri de bitti.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 11 maçta gol sevinci yaşarken, bugün sessiz kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1, Süper Lig’de de 4 maçta rakip filelerini sarsan Kanarya, ilk kez bir maçta gol atamadı.

5 MAÇTA 8 PUAN KAYBI

İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de sezona Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başlarken, sonrasında oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş’a mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından Fenerbahçe, 5 hafta sonunda 7 puan toplarken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle birlikte 8 puan kaybı yaşadı.

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