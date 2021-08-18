Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı!

Fenerbahçe'de iç saha ve deplasman formalarının tanıtılmasının ardından alternatif forma da görücüye çıktı. Formadaki göğüs sponsorunun çok ön planda olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar, yeni formaları sıcak karşılamadı.
Sosyal medyada yeni çıkan alternatif formaya isyan eden taraftarlar acımasızca eleştirilerde bulundu. Göğüs sponsorunun isminin kulüp isminden daha büyük yazıldığına dikkat çeken sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı, formaya geçer not vermedi.
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