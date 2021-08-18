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Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı!

18.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin alternatif forması özel bir lansmanla tanıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarın çoğu, yeni formayı beğenmezken sosyal medyada memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı!

Fenerbahçe'de iç saha ve deplasman formalarının tanıtılmasının ardından alternatif forma da görücüye çıktı. Formadaki göğüs sponsorunun çok ön planda olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar, yeni formaları sıcak karşılamadı.

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FORMA SINIFTA KALDI

Sosyal medyada yeni çıkan alternatif formaya isyan eden taraftarlar acımasızca eleştirilerde bulundu. Göğüs sponsorunun isminin kulüp isminden daha büyük yazıldığına dikkat çeken sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı, formaya geçer not vermedi.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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