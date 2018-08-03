Fenerbahçe'nin Benfica maçları kadrosu belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan kadroda, yeni transferlerden Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yer verilmedi. Sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı'nın yanı sıra Salih Uçan da kadroya alınmadı.

Yeni transferlerden Barış Alıcı ile Andre Ayew, 23 kişilik kadroda yer buldu. Barış Alıcı'nın isminin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen ikizi Kerim Alıcı ile karıştırılması dikkati çekti. UEFA'daki listede yanlışlıkla Kerim'in adı yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew

