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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı...

18.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye 2015/16 sezonunda dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın özel isteği doğrultusunda transfer edilen Lazar Markovic, yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyor. Sarı - lacivertli takımdaki performansıyla akıllara kazınan ve geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçiren Sırp futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya imzayı atmak üzere...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunun başında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan kiraladığı Lazar Markovic, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Sürati ile dikkat çeken Sırp futbolcunun Türkiye'deki yeni adresi belli oldu.

GAZİANTEP FK TRANSFERİ BİTİRİYOR

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giydiği dönemde performansıyla dikkat çeken Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Güneydoğu Anadolu temsilcisi sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Gaziantep FK, görüşmelerde sona geldi. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımın kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

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Sarı lacivertlilerde 1 sezon oynayan Markovic, çıktığı 21 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

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Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne dönen ve Sporting'e kiralanan Markovic, sakatlıklar yüzünden asla istediği performansa ulaşamamıştı.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonu Sırbistan ekibi Partizan'da tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist ile oynadı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Salih Dursun için benimle resim çektirecek futbolcu gelmiş kavga ediyor demişti şimdi ne hallere düştü
bu adam kaç yaşında geldi fenere.. 21 olması lazım.. sanki bu geldiğinde sene 2007 falandı yaaa.. nasıl 28 yalında oluyor anlamadım ki..

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