Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunun başında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan kiraladığı Lazar Markovic, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Sürati ile dikkat çeken Sırp futbolcunun Türkiye'deki yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giydiği dönemde performansıyla dikkat çeken Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Güneydoğu Anadolu temsilcisi sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Gaziantep FK, görüşmelerde sona geldi. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımın kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde 1 sezon oynayan Markovic, çıktığı 21 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.
Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne dönen ve Sporting'e kiralanan Markovic, sakatlıklar yüzünden asla istediği performansa ulaşamamıştı.
Geride bıraktığımız sezonu Sırbistan ekibi Partizan'da tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist ile oynadı.
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