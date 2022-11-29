Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor! PSG'ye gidişinde Galatasaray detayı dikkat çekti...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Birçok kulübün radarında olan Arda Güler'e Messi'nin takımı PSG kancayı takmış durumda.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız internet sitesi Le10Sport'ta yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler için teklif yapılacak. Barcelona ile PSG'nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği Arda Güler'e sezon sonunda adımlar atılacak.

PSG ÖNE GEÇTİ

Bir dönem Galatasaray'da görev alan fakat şu an Fransız ekibinin stratejik danışmanı olan Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. PSG'nin 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray'da çalıştığı dönemde Arda Güler'i yakından izleyen Campos, PSG'ye bu transfer için olumlu rapor verdi.

