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  4. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor! PSG'ye gidişinde Galatasaray detayı dikkat çekti...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor! PSG'ye gidişinde Galatasaray detayı dikkat çekti...

29.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa'nın önde gelen internet sitelerinden Le10Sport, Barcelona ile PSG arasında kıyasıya bir rekabetin başladığını yazdı. Sarı-lacivertlilerden Arda Güler'i koparmak için çalışmalara başlayan iki ekipten PSG elini çabuk tuttu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor! PSG'ye gidişinde Galatasaray detayı dikkat çekti...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Birçok kulübün radarında olan Arda Güler'e Messi'nin takımı PSG kancayı takmış durumda.

FRANSIZLAR DUYURDU

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Fransız internet sitesi Le10Sport'ta yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler için teklif yapılacak. Barcelona ile PSG'nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği Arda Güler'e sezon sonunda adımlar atılacak.

PSG ÖNE GEÇTİ

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Bir dönem Galatasaray'da görev alan fakat şu an Fransız ekibinin stratejik danışmanı olan Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. PSG'nin 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray'da çalıştığı dönemde Arda Güler'i yakından izleyen Campos, PSG'ye bu transfer için olumlu rapor verdi.

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