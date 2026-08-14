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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımın listesinde dikkat çeken ayrıntı ise kaleci tercihi oldu.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin listesinde Tarık Çetin ile 18 yaşındaki Kuzey Sapaz olmak üzere iki kaleci yer aldı.

LUKAKU KADRODA YOK

Fenerbahçe nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 1

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Romelu Lukaku, Gençlerbirliği karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Ederson, Cengiz Ünder ve Sidiki Cherif de listeye dahil edilmeyen isimler arasında bulundu.

SAVUNMADA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 2

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Ognjen Mimovic de Gençlerbirliği maçı öncesinde kamp kadrosunda bulunmuyor.

MERT GÜNOK DA LİSTEDE YOK

Fenerbahçe nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 3

Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Mert Günok da tedbir amacıyla kadroya alınmadı. Anthony Musaba ve Sofyan Amrabat'ın yanı sıra bazı isimler de Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer almayan futbolcular şöyle:

Romelu Lukaku, Ederson, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic ve Sofyan Amrabat.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği fenerbahçe
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