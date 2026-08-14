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Boşanma aşamasındalardı: Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin vefat etti

Haber spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Cenazesi bugün İzmir’de toprağa verilecek.

Boşanma aşamasındalardı: Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin vefat etti

Haber spikeri Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin’in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

VEFAT HABERİ KLİNİĞİNİN HESABINDAN DUYURULDU

Özlem Gültekin’in kliniğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Gültekin’in cenaze törenine ilişkin bilgiler de duyuruldu.

Gültekin’in cenazesinin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

2019'DA ERHAN ÇELİK İLE EVLENMİŞTİ

Op. Dr. Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi.

İlerleyen süreçte fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gültekin’in hayatını kaybettiği sırada çiftin boşanma sürecinde olduğu öğrenildi.

TIP EĞİTİMİNİ DERECEYLE TAMAMLADI

1977 yılında doğduğu belirtilen Özlem Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine başladı ve 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye genelinde derece elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından farklı hastanelerde görev yapan Gültekin, 2012 yılında kendi kliniğini açtı. Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra estetik uygulamalar da gerçekleştirdi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Özlem Gültekin’in vefatının ardından ölüm nedeni merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan güvenilir kaynaklarda ölüm nedenine ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

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Erhan Çelik
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