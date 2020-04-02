Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi’in talipleri her geçen gün artıyor. Tottenham, Manchester United, Leicester ve E.Frankfurt’un ardından İtalyan ekipleri Lazio ile Napoli de golcü oyuncuyu listesine aldı.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Lalaziosiamonoi.it, Kosovalı golcüyle ilgili bir yazı yayınladı, Vedat’ın gol istatistiklerinin yanı sıra hava hakimiyetine dikkat çekildi ve bu konuda İnter’in Belçikalı golcüsü Lukaku’dan daha iyi olduğuna vurgu yapıldı. Çizme basını, Lazio’nun Vedat transferinde oldukça ısrarcı olduğunu yazdı ve haberin içeriğinde; ‘Lazio, Vedat’ın transferi için yoğun mesai harcıyor. 1.94 boyundaki santrafor Giroud’dan daha farklı tarzda bir oyuncu ve İmmobile’ye aranan alternatif isim... Ocak ayında onu Avrupa’nın önemli kulüpleri istedi ancak, o Fenerbahçe’de kalmayı ve sezonu tamamlamayı tercih etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor’ bilgisine yer verildi.