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Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti.

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi’in talipleri her geçen gün artıyor. Tottenham, Manchester United, Leicester ve E.Frankfurt’un ardından İtalyan ekipleri Lazio ile Napoli de golcü oyuncuyu listesine aldı.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Lalaziosiamonoi.it, Kosovalı golcüyle ilgili bir yazı yayınladı, Vedat’ın gol istatistiklerinin yanı sıra hava hakimiyetine dikkat çekildi ve bu konuda İnter’in Belçikalı golcüsü Lukaku’dan daha iyi olduğuna vurgu yapıldı. Çizme basını, Lazio’nun Vedat transferinde oldukça ısrarcı olduğunu yazdı ve haberin içeriğinde; ‘Lazio, Vedat’ın transferi için yoğun mesai harcıyor. 1.94 boyundaki santrafor Giroud’dan daha farklı tarzda bir oyuncu ve İmmobile’ye aranan alternatif isim... Ocak ayında onu Avrupa’nın önemli kulüpleri istedi ancak, o Fenerbahçe’de kalmayı ve sezonu tamamlamayı tercih etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor’ bilgisine yer verildi.

KIYASIYA BİR YARIŞ!

Haberin devamında ise; Lazio ile Napoli’nin Vedat için kıyasıya bir rekabet içine gireceği belirtildi. İtalyanlar, Kosovalı golcünün ilk hedefinin de Serie A’da oynamak olduğunun altını çizdi. Sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3.5 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki golcü, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Vedat’ın ikinci yarıda düşüş yaşamasının sebebi ise kendisine Avrupa’dan gelen teklifler olduğu iddia edilmişti.

(FUTBOL ARENA)


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Vedat Muriqi fenerabahce Spor Toto Süper Lig

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