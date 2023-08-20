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Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan Beşiktaş itirafı! '2 yıl öncesinde...'

20.08.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u toplamda 6-1'lik skorla eleyerek play-off turuna yükselen, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ise Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko, flaş bir transfer itirafında bulundu. Sarı - lacivertlilerin kaptanının Beşiktaş sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...

Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden; Süper Lig'e ise 3 puanla başlayan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Takım kaptanlığını üstlenen Bosnalı golcü, bu kez de yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine geldi.

Fenerbahçe'ye transfer olma nedenini dile getiren Dzeko, Beşiktaş ile ilgili transfer itirafında da bulundu.

İşte Dzeko'nun Milliyet'e verdiği özel röportajdan öne çıkanlar;

"2 SENE ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ OLMUŞTU"

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"Türkiye’de sadece Fenerbahçe beni istedi. 2 sene önce Beşiktaş’ın da bir ilgisi olmuştu. Fenerbahçe Yönetimi ile 2 sene önce konuşmuştuk. Fenerbahçe gibi bir takımın 9 sene şampiyon olamaması, mümkün olmamalı. Bu da benim buraya gelmem için büyük bir motivasyon ve meydan okumaydı.

"BU KULÜBÜN HER SENE KUPA KAZANMAYA İHTİYACI VAR"

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"Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da kalitemle insanları mutlu edebilmek, bu mantaliteyi ve kaliteyi buraya getirebilmek önemli. Çünkü bu takımın her sene kupaları kazanmaya ihtiyacı var."

"BAŞKAN ÇOK İSTEKLİYDİ"

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"Kulüple görüştüğüm zaman beni ne kadar istediklerini gördüm. Bana bütün projeyi sundular. Detay veremem. Ama Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Size gelip saygı duyduklarını gösterdikten sonra zaten benim için yeterliydi. Onlarla konuştuğum zaman, başkanla da görüştüğümde o da çok istekliydi. Kulübe aşık ve bu kulübün şampiyon olmasını istiyor. Bana aynı şeyi söyledi. ‘Sana saha içerisinde ve saha dışında da ihtiyacımız var. Mantalitene de’ dedi. Takıma yardım edecek başka oyuncular da katıldı..."

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