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Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'in peşine düştü. İngiliz SKY Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü. Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle çoğu maçı kaçıran Reyes, Porto ile 24 maça çıkarken 3 gol kaydetti. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen 55 kez Meksika Milli Takım forması giyen Diego Reyes, kariyerinde Porto'nun dışında Real Sociedad ve Espanyol takımlarının da formalarını giymişti. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Diego Reyes Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe porto

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