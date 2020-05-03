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Fenerbahçe’nin radarındaki Rodriguez kararını verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Devre arasında Fenerbahçe’nin kapısından dönen ve PSV’nin yolunu tutan Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibinde tutunamadı.

PSV’nin devre arasında Milan’dan kiraladığı sol bek Rodriguez, Hollanda’da da kendini gösteremedi. Fenerbahçe’nin de transfer etmek istediği İsviçreli oyuncunun İtalya’ya döneceği öğrenildi.

Hollanda basınında yer alan haberde, PSV’nin 27 yaşındaki Rodriguez’in yerine Legia Varşova forması giyen Michal Karbownik’i istediği belirtildi. Rodriguez, Hollanda devinde yalnızca 6 maçta süre aldı ve gole katkı yapamadı.

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