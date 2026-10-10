Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa bunalımda!

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Aston Villa, ligdeki Brentford sınavında istediği sonucu alamadı. Karşılaşmada dört gol atılırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

ASTON VILLA, BRENTFORD DEPLASMANINDA TAKILDI

Premier Lig'de Brentford ile Aston Villa'yı karşı karşıya getiren mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Deplasman ekibi, 10. dakikada Yegor Yarmoliuk'un golüyle öne geçti. Nicolas Jackson ise 12. dakikada fileleri havalandırarak Aston Villa adına skoru eşitledi.

SON SÖZÜ JOHN MCGINN VE KRISTOFFER AJER SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken 77. dakikada John McGinn, Aston Villa'yı 2-1 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük yalnızca iki dakika sürdü. Kristoffer Ajer, 79. dakikada attığı golle Brentford'a beraberliği getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ PUAN KAYBI

Aston Villa, Brentford karşısında aldığı beraberlikle Fenerbahçe ile oynayacağı Avrupa mücadelesi öncesinde puan kaybı yaşadı. Verilen bilgilere göre İngiliz ekibi ligde 5 puana ulaşırken Brentford'un puanı 10 oldu.

Fenerbahçe, hafta arasında Aston Villa ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisinin bu puan kaybını fırsata çevirerek Avrupa'da önemli bir sonuç almayı hedefleyecek.