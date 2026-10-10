SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa bunalımda!

Fenerbahçe'nin hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Aston Villa, Premier Lig'de Brentford önünde 2-2 berabere kaldı. Mücadelede iki kez geriye düşen İngiliz ekibi, son bölümde bulduğu golle bir puanı kurtardı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa bunalımda!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Aston Villa, ligdeki Brentford sınavında istediği sonucu alamadı. Karşılaşmada dört gol atılırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

ASTON VILLA, BRENTFORD DEPLASMANINDA TAKILDI

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Aston Villa bunalımda! 1

Premier Lig'de Brentford ile Aston Villa'yı karşı karşıya getiren mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Deplasman ekibi, 10. dakikada Yegor Yarmoliuk'un golüyle öne geçti. Nicolas Jackson ise 12. dakikada fileleri havalandırarak Aston Villa adına skoru eşitledi.

SON SÖZÜ JOHN MCGINN VE KRISTOFFER AJER SÖYLEDİ

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Aston Villa bunalımda! 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken 77. dakikada John McGinn, Aston Villa'yı 2-1 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük yalnızca iki dakika sürdü. Kristoffer Ajer, 79. dakikada attığı golle Brentford'a beraberliği getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ PUAN KAYBI

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Aston Villa bunalımda! 3

Aston Villa, Brentford karşısında aldığı beraberlikle Fenerbahçe ile oynayacağı Avrupa mücadelesi öncesinde puan kaybı yaşadı. Verilen bilgilere göre İngiliz ekibi ligde 5 puana ulaşırken Brentford'un puanı 10 oldu.

Fenerbahçe, hafta arasında Aston Villa ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisinin bu puan kaybını fırsata çevirerek Avrupa'da önemli bir sonuç almayı hedefleyecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 60'
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
KuPS–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?KuPS–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa brentford fenerbahçe ingiltere premier lig şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.