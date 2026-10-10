SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Birmingham'da kazanarak Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Mert Müldür, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Lukaku

Aston Villa: Bizot, Cash, Pau, Lindelof, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Hemmings, Madjo

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3

Futbolseverlerin merakla beklediği Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor.

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU 7 MAÇ BEKLİYOR

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 4

Aston Villa deplasmanının ardından Fenerbahçe'yi hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde Slavia Prag ve Liverpool gibi rakiplerle karşılaşırken Galatasaray derbisinde de puan mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'nin 10 Ekim-8 Kasım tarihleri arasındaki maç programı şöyle:

14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe (Deplasman)

17 Ekim: Fenerbahçe - Alanyaspor (Ev sahibi)

20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag (Ev sahibi)

26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe (Deplasman)

31 Ekim: Fenerbahçe - Göztepe (Ev sahibi)

4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool (Ev sahibi)

8 Kasım: Çorum FK - Fenerbahçe (Deplasman)

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.