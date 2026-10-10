Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Birmingham'da kazanarak Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Mert Müldür, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Lukaku

Aston Villa: Bizot, Cash, Pau, Lindelof, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Hemmings, Madjo

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor.

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU 7 MAÇ BEKLİYOR

Aston Villa deplasmanının ardından Fenerbahçe'yi hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde Slavia Prag ve Liverpool gibi rakiplerle karşılaşırken Galatasaray derbisinde de puan mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'nin 10 Ekim-8 Kasım tarihleri arasındaki maç programı şöyle:

14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe (Deplasman)

17 Ekim: Fenerbahçe - Alanyaspor (Ev sahibi)

20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag (Ev sahibi)

26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe (Deplasman)

31 Ekim: Fenerbahçe - Göztepe (Ev sahibi)

4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool (Ev sahibi)

8 Kasım: Çorum FK - Fenerbahçe (Deplasman)