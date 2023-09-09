Fenerbahçe'nin tarihi kongresi başladı! Aziz Yıldırım detayı dikkat çekti

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılıyor. Kongreye, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal katıldı. Saat 10.30’da başlaması gereken genel kurul, 4 bin 41 kişilik yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yarım saat gecikmeli başladı.

Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500’e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi gibi konular üyelere sunulacak.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Ali Koç: "Tarihi bir güne hep bareber tanıklık edeceğiz. Hepimiz birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Son dönemde WhatsApp mesajlaşma sistemiyle kongre üyeleriyle mesajlaşmaya başladık. SMS eskisi gibi okunmuyor. 6 bin katılımcımız var. Amatör branşlarda rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları gelmeye başladı. En son Kuzey Tunçelli kardeşimiz Türkiye rekoru kırarak kotayı aldı. Ama ne yazık ki sporcularımızın isminin yanında Fenerbahçe sporcusu denilmiyor. Tepkimizi de koyduk. Takım sporlarının tatilde olduğu dönemde de başarılar, rekorlar üst üste geliyor."

STADYUMUN ADI DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olması için tüzük tadil toplantısında oylama yapılacağını duyurdu. Ali Koç, "Çok zor zamanlarda Başkanımız Aziz Yıldırım'ın döneminde kendi imkanlarıyla stadını yapan tek kulüp Fenerbahçe'dir. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için, isim değişikliğine onay verilmesi gerekiyor. Devletimizin bu talebimize onay vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EDA ERDEM'İN HEYKELİ DİKİLECEK"

Ali Koç: "Aldığımız karar çerçevesinde; Alex, Lefter ve Can Bartu'yla birlikte Eda Erdem heykelimiz de olacak."

"ATATÜRK'ÜN HANGİ TAKIMI TUTTUĞU DEĞİL, HANGİ TAKIMIN ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİTTİĞİ ÖNEMLİDİR"

Ali Koç: "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir. Kim ne derse desin, Atatürk'ün kulübümüze olan yakınlığı ve sevgisi ispatlıdır. Stadımıza Atamızın ismini vermek en çok bize yakışır."

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, tüzük değişikliği için genel kurul tecrübesi ve mesleki tecrübeden dolayı Vefa Küçük’ten divan başkanlığını yapması için ricada bulunduklarını söyledi. Küçük, Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda divan başkanlığını yürüttü.

AZİZ YILDIRIM, ALİ ŞEN VE TAHSİN KAYA'YA YER AYRILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda yasa gereği eski başkanlar Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya'ya yer ayrıldı.

