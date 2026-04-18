Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu açıkladı.

Emre Şen

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun da 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddettiAziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddetti
Fenerbahçe'den tarihe geçecek itiraf! "Artık Galatasaray favori"Fenerbahçe'den tarihe geçecek itiraf! "Artık Galatasaray favori"
En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

